مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عودة ست رهائن أفرج عنهم في غزة إلى إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ست رهائن إسرائيليين أفرج عنهم في غزة عادوا إلى إسرائيل مساء الخميس، قبل ساعات من انتهاء مدة الهدنة الانسانية.



وجاء إطلاق الرهائن الذين يحمل ثلاثة منهم جنسيات الأوروغواي والمكسيك وروسيا بحسب الوسيط القطري، في أعقاب إطلاق امرأتين، إحداهما مواطنة فرنسية إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.