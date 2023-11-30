قطر: الإفراج عن 8 رهائن في غزة بينهم حملة جنسية مزدوجة مكسيكية وروسية وأورغوانية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن قائمة الرهائن الـ8 الذين أفرجت عنهم حركة حماس الخميس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل، شملت حاملي جنسية مزدوجة من المكسيك والأوروغواي وروسيا، لقاء إفراج إسرائيل عن 30 من المعتقلين الفلسطينيين.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة "إكس" إن "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمّون 2 قصّر و6 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: مكسيكية، روسية، اوروغوانية، تمّ تسليمهم للصليب الأحمر".



وأضاف: "تضمّن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء".



وأوضح أنه "تمّ احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم أمس الأربعاء ضمن هذه القائمة".