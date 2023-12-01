إسرائيل تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية الإفراج عن ثلاثين أسيرًا فلسطينيًا، ليل الخميس الجمعة، جميعهم من النساء والقاصرين، بموجب اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".وأُفرج عن هؤلاء الأسرى، قبل ساعات من انتهاء مدة الهدنة، بعد أن أفرجت "حماس"، في وقت سابق عن 8 رهائن إسرائيليين محتجزين، في قطاع غزة، إضافة إلى رهينتين فرنسيتين إسرائيليتين ، أُفرج عنهما الأربعاء.