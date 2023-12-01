استئناف القتال بين إسرائيل وحماس بعد انتهاء الهدنة

انتهت الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، في قطاع غزة التي بدأ سريانها، في 24 تشرين الثاني، صباح الجمعة واستؤنف القتال بين الطرفين على ما أفاد صحافيون من وكالة "فرانس برس".



وانتهت مدة الهدنة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحليّ.



وأعلن الجيش الإسرائيليّ، في بيان، أنه "استأنف القتال ضد حركة "حماس" الإرهابية، في قطاع غزة".



ودوت صافرات الإنذار من صواريخ محتملة، في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.



وأفاد صحافي من وكالة "فرانس برس" بحصول ضربات جوية إسرائيلية وقصف مدفعيّ، في مدينة غزة.