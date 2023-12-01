الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة

أعلن الجيش الإسرائيليّ، صباح الجمعة، أنه اعترض صاروخًا أطلق من قطاع غزة، قُبيل انتهاء الهدنة مع حركة "حماس".



وقبل نحو ساعة من انتهاء الهدنة القابلة للتمديد، قال الجيش الإسرائيليّ، على تلغرام، إنّ نظام الدفاع الجويّ اعترض بنجاح عملية إطلاق صاروخية، من غزة.