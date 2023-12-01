نيويورك تايمز: إسرائيل علمت قبل أكثر من عام بإعداد حماس لهجوم غير مسبوق

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى وثائق سرية، أنّ مسؤولين إسرائيليين حصلوا، قبل أكثر من عام، على خطة لحركة "حماس" تهدف إلى تنفيذ هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل، لكنهم اعتبروا هذا السيناريو غير واقعيّ.

وأفادت الصحيفة الأميركية بأنّ الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حصلت على وثيقة لحماس واقعة، في نحو 40 صفحة، تتحدث، تفصيليًا، عن هجوم واسع النطاق شبيه بالذي نفذته الحركة الإسلامية، في 7 تشرين الأول وخلف حسب السلطات نحو 1200 قتيل، في إسرائيل.



ولم تحدد هذه الوثيقة التي جرى تداولها، في دوائر الاستخبارات، باسم "جدار أريحا"، موعدًا لهجوم محتمل، لكنها تحدد نقاطًا دقيقة لمهاجمة قواعد عسكرية.



وتتحدث الوثيقة عن وابل من الصواريخ وعن طائرات بلا طيار تدمّر كاميرات أمنية وأنظمة دفاع آلية، يليها عبور مقاتلين إلى الجانب الإسرائيليّ بمظلات وسيارات وسيرًا على الأقدام.