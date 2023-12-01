تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة

أكّد مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس" أنّ المفاوضات، في شأن الهدنة، في غزة، متواصلة مع الوسيطين القطريّ والمصريّ.



وكانت الهدنة، التي بدأ سريانها، في 24 تشرين الثاني، بين إسرائيل وحركة "حماس"، قد انتهت، في قطاع غزة واستؤنف القتال صباحًا.



وأعلن الجيش الإسرائيليّ، في بيان، أنّه "استأنف القتال ضد حركة حماس، في قطاع غزة" فيما دوت صافرات الانذار من صواريخ محتملة في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع."



ونفّذ الطيران الحربيّ الإسرائليي ضربات جوية على غزة.

وأعلن اعتراضه صاروخًا أطلق من غزة.