مفاوضات قطرية مِصرية في شأن الهدنة في غزة

يواصل الوسيطان القطريّ والمصريّ المفاوضات، في شأن الهدنة، في قطاع غزة، بالرغم من استئناف القتال، بين إسرائيل وحركة "حماس"، على ما أفاد مصدر مطلع.



وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس" أنّ مفاوضات الهدنة، في غزة، مع الوسطين القطريّ والمِصريّ تتواصل، بعد ليلة من المحادثات المكثفة التي لم تنجح فيها تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.