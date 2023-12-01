قتلى في غارات جوية إسرائيلية على رفح

قُتل ستة فلسطينيين، في غارة جوية إسرائيلية على رفح، في جنوب قطاع غزة، على ما أفاد المتحدّث باسم وزارة الصحة، في حكومة "حماس" أشرف القدرة، وكالة "فرانس برس".



من جهة أخرى، قُتل طفلان، في غارات جوية، على مدينة غزة، على ما أفاد الطبيب فاضل نعيم، في مستشفى الأهليّ العربيّ.



وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها، بين حركة "حماس" وإسرائيل، في 24 تشرين الثاني.