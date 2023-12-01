إطلاق نار كثيف في محيط ثكنة عسكرية في عاصمة غينيا بيساو

إطلاق نار كثيف في محيط ثكنة عسكرية في عاصمة غينيا بيساو

سمع إطلاق نار كثيف صباح الجمعة في محيط ثكنة عسكرية في عاصمة غينيا بيساو بعد ساعات من توقيف وزيرين، على ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس ومصادر عسكرية وإستخباراتية.



وصدر إطلاق النار من ثكنة في حي سانتا لوزيا في جنوب العاصمة بيساوي حيث يتحصن عناصر من الحرس الوطني التابع للجيش، بحسب ما أوضح المراسل والمصادر.



وتقع هذه الأحداث في غياب الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو الذي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي.



وسبق أن شهد هذا البلد الفقير من غرب إفريقيا عددًا من الإنقلابات وهو يقع في منطقة سجلت منذ آب 2020 سلسلة من الإنقلابات العسكرية والمحاولات الإنقلابية، ولا سيما في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، وصولًا إلى سيراليون هذا الأسبوع.