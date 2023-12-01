قتلى في هجوم نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق

قُتل 11 شخصًا، في شرق العراق، حينما انفجرت عبوتان ناسفتان، بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها، قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد مصدران أمنيان.وقال محافظ المنطقة إنّ جهاديين نفذوا الهجوم.واستهدف الهجوم الذي وقع، ليل الخميس، في محافظة ديالى، حافلة صغيرة، كانت تقلّ مدنيين، خلال عودتهم من تجمّع إنتخابيّ، ينظمّه مرشّح من عشيرتهم، كما قال لوكالة "فرانس برس" مسؤول، في وزارة الداخلية.