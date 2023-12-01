إطلاق نار كثيف في محيط ثكنة عسكرية في غنيا

سُمع إطلاق نار كثيف، في محيط ثكنة عسكرية، في عاصمة غينيا بيساو، بعد ساعات من توقيف وزيرين، على ما أفادت وكالة "فرانس برس" ومصادر عسكرية واستخباراتية.



وصدر إطلاق النار من ثكنة، في حي سانتا لوزيا، في جنوب العاصمة بيساوي، حيث يتحصّن عناصر من الحرس الوطنيّ التابع للجيش، حسب ما أوضح المراسل والمصادر.