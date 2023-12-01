0min

أوكرانيا تعلن هجومًا روسيًا ليليًا جديدًا بواسطة صاروخين و25 مسيرة

أوكرانيا تعلن هجومًا روسيًا ليليًا جديدًا بواسطة صاروخين و25 مسيرة

أعلنت كييف الجمعة أن روسيا شنت هجومًا ليليًا جديدًا على جنوب أوكرانيا وشرقها مستخدمة 25 مسيرة إيرانية الصنع وصاروخين.



وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن "العدو استخدم بالإجمال صاروخين من طراز إكس-59 و25 مسيرة هجومية من طراز شاهد 136/131،" مؤكدًا إسقاط 18 مسيرة وصاروخ واحد فوق المناطق الجنوبية.