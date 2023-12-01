حماس: نحمل الإحتلال مسؤولية إستئناف الحرب والعدوان على غزة

حماس: نحمل الإحتلال مسؤولية إستئناف الحرب والعدوان على غزة

حملت حركة المقاومة الإسلامية - حماس "الإحتلال مسؤولية إستئناف الحرب والعدوان النازي على قطاع غزة، بعد رفضه طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين."



وقالت: "نحمل الإحتلال مسؤولية إستئناف الحرب والعدوان على غزة حيث جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، وعرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، كما عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم، بالإضافة إلى تسليم إثنين من المحتجزين الإسرائيليين."



وأشارت إلى أن "الإحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرار مسبق باستئناف العدوان الإجرامي."



ورأت أن "الإدارة الأميركية تتحمل ورئيسها بايدن المسؤولية الكاملة عن إستمرار جرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة بعد دعمها المطلق له وبعد الضوء الأخضر الذي منحته إياه مجددًا عقب زيارة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن للكيان بالأمس وإعلانه عن نية الإحتلال إستئناف العدوان بموافقة أميركية على الخطط الجديدة والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين والأطفال الأبرياء حتى اللحظة."



وأكدت حماس أن "شعبنا الصامد على أرضه ومقاومته الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام المُظفرة التي تتصدى الآن للعدوان على كل المحاور وتستأنف عملياتها البطولية ستفشل أهداف هذا العدوان الإجرامي وستكسر إرادة جيش الإحتلال المهزوم، وأن الكلمة العليا ستبقى لشعبنا الفلسطيني المرابط الصامد في وجه آلة الإرهاب الصهيوني المدعومة أميركيًا."







