قطر للمجتمع الدوليّ: لسرعة التحرك لوقف القتال في غزة

حثّت قطر المجتمع الدوليّ على التحرك لوقف أعمال العنف، في قطاع غزة، عقب تجدّد الأعمال العسكرية مع انتهاء الهدنة، بين إسرائيل وحركة "حماس" والتي توسطت فيها الدولة الخليجية.وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على أن "استمرار القصف على قطاع غزة، في الساعات الأولى، بعد انتهاء الهدنة يعقّد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية، في القطاع."ودعت المجتمع الدوليّ إلى سرعة التحرك لوقف القتال.