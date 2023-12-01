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الرئيس الإيرانيّ يتغيب عن مؤتمر كوب28 لهذا السبب
أخبار دولية
2023-12-01 | 04:43
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الرئيس الإيرانيّ يتغيب عن مؤتمر كوب28 لهذا السبب
تغيب الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، عن مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ (كوب28)، المنعقد، في دبي، احتجاجًا على دعوة إسرائيل للمشاركة فيه، في ظل الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس"، في قطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية.
وأفادت "إرنا" أنّ رئيسي لا يشارك، في اجتماع الأمم المتحدة عن التحول المُناخيّ، في الإمارات العربية المتحدة، بسبب دعوة مسؤولين من إسرائيل، إلى المؤتمر.
والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ هو من رؤساء الدول والحكومات الـ180 تقريبا الذين يشاركون في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، في شأن تغيّر المُناخ، الذي بدأت أعمالها الخميس.
وأعرب وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، لنظيره الإماراتيّ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال مكالمة هاتفية، هذا الأسبوع، عن أسفه لـ"حضور مسؤولين من نظام الاحتلال" مؤتمر كوب28، في ظل "جرائم الحرب والإبادة" التي يرتكبها "النظام الصهيوني" على حد قوله.
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