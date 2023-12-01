اليونيسف تندد بالذين قرروا استئناف قتل الأطفال

أسفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لانتهاء الهدنة، في قطاع غزة، منددة بالذين قرروا "استئناف قتل الأطفال".



وأوضح المتحدث باسم اليونيسف جيمس إدلر لصحافيين، في جنيف، عبر اتصال بالفيديو، من غزة عدم التحرك يعطي الضوء الأخضر، لقتل الأطفال.



وقالت: "من غير المسؤول التفكير بأن هجمات جديدة على الشعب، في غزة قد تؤدي إلى أي شيء آخر سوى مذبحة."