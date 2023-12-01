وزير الدفاع الروسي: الجيش الروسي يتقدم في كل الإتجاهات في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي: الجيش الروسي يتقدم في كل الإتجاهات في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة أن الجيش الروسي يتقدم "في كل الإتجاهات" في أوكرانيا، فيما تشدد قوات موسكو الضغط على الجبهة الشرقية.



وقال شويغو: "يتصرف عسكريونا بكفاءة وتصميم، يشغلون موقعًا مؤاتيًا أكثر ويوسعون مناطق سيطرتهم في كل الإتجاهات"، مضيفًا أن قدرات الأوكرانيين القتالية "تراجعت بشكل كبير" بعد هجومهم المضاد غير المثمر خلال الصيف.