المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يتوعد حماس بضربة قاضية

توعّد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية حركة "حماس" بضربة قاضية، بعد ساعات على انتهاء الهدنة، في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية.



وقال إيلون ليفي، في تصريح صحافيّ: "ستتلقى "حماس"، الآن، ضربة قاضية."



واتّهم الحركة بعدم تسليم قائمة رهائن تعتزم الإفراج عنهم، لقاء معتقلين فلسطينيين، في حال تمديد الهدنة، عملًا بالإتفاق الذي كان ساريًا وبإطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية، قبل انتهاء الهدنة.