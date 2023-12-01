مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إستئناف القتال في غزة كارثي

مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إستئناف القتال في غزة كارثي

إعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الجمعة أن إستئناف الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة "كارثي".



وقال في بيان: "أحض جميع الأطراف وكل الدول التي لديها تأثير عليها على مضاعفة الجهود فورًا لضمان وقف إطلاق نار"، معتبرًا أن التصريحات الإسرائيلية عن "توسيع وتكثيف" الهجوم على قطاع غزة "مقلقة جدًا".