إيران حمّلت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية في غزة

حمّلت إيران إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية، في قطاع غزة.وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى أنّ استئناف العدوان العسكريّ على غزة جاء، قبل دقائق، من مغادرة وزير الخارجية الأميركيّ الأراضي المحتلة.واعتبر أنّ المسؤولية السياسية والقانونية عن استمرار العدوان واستمرار مذبحة الشعب الفلسطينيّ تقع على عاتق الحكومة الأميركية وبعض الحكومات الداعمة لنظام الفصل العنصريّ.