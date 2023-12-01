الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لوري هايتايان للـLBCI: قمة الأقطاب للمناخ تجمع كل الدول على قضية واحدة

أخبار دولية
2023-12-01 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لوري هايتايان للـLBCI: قمة الأقطاب للمناخ تجمع كل الدول على قضية واحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لوري هايتايان للـLBCI: قمة الأقطاب للمناخ تجمع كل الدول على قضية واحدة

لوري هايتايان للـLBCI: قمة الأقطاب للمناخ تجمع كل الدول على قضية واحدة

شددت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط لوري هايتايان على أن قمة الأقطاب للمناخ COP28 في الإمارات مهمة لأنها تجمع كل الدول على قضية واحدة وهي التغير المناخي وتأثيره على حياة العالم.

وفي حديث للـLBCI، رأت أن جزء أساسي من مسؤولية التأثير التغير المناخي والتغيرات التي نشهدها هو قطاع النفط والغاز.

أخبار دولية

هايتايان

للـLBCI:

الأقطاب

للمناخ

الدول

واحدة

LBCI التالي
إسرائيل تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عودة ست رهائن أفرج عنهم في غزة إلى إسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-11-28

طه للـLBCI: من اهداف "طوفان الاقصى" اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد تطبيع عدد من الدول العربية مع الكيان وتوجيه رسالة أن حماس لديها قدرات عالية للردّ على الانتهاكات الصهيونية وافشال مشورع الترانسفير الذي سعت اليه الادارة الاميركية

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-24

عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة غازي حمد للـLBCI: لا أعلم ما هي الاسباب التي دفعت ببعض الدول العربية للتطبيع مع اسرائيل على حساب القضية الفلسطينية واعطاء اسرائيل الشرعية للعيش في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
08:39

سامويل وربيرغ للـLBCI: حان الوقت للمساهمة في مساعدة الدول العاجزة عن مواجهة تغير المناخ

LBCI
آخر الأخبار
07:27

وزير البيئة للـLBCI: نحن كدولة صغيرة إنبعاثاتنا ضئيلة مقارنة مع الدول الصناعية والدول الكبرى لكننا نتأثر بالتغير المناخي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:42

بلينكن: تركيز واشنطن لا يزال منصباً على إطلاق الرهائن رغم انتهاء الهدنة في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:28

ماكرون يدعو دول مجموعة السبع في مؤتمر كوب28 إلى التوقف عن استخدام الفحم قبل عام 2030

LBCI
أخبار دولية
09:22

مقتل سبعة أشخاص على الأقل بهجوم في ولاية هرات الأفغانية

LBCI
أخبار دولية
09:14

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 200 هدف في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:58

"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

LBCI
آخر الأخبار
07:27

وزير البيئة للـLBCI: نحن كدولة صغيرة إنبعاثاتنا ضئيلة مقارنة مع الدول الصناعية والدول الكبرى لكننا نتأثر بالتغير المناخي

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-21

الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-29

لجنة الذاكرة الفرنسية الجزائرية تتفق على إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:52

غوى النكت للـLBCI: للتخلص التدريجي من جميع انواع الوقود الاحفوري

LBCI
أخبار دولية
08:39

سامويل وربيرغ للـLBCI: حان الوقت للمساهمة في مساعدة الدول العاجزة عن مواجهة تغير المناخ

LBCI
أخبار دولية
08:38

ياسين للـLBCI: الوفد اللبناني أكبر وفد بتاريخ مشاركة لبنان بقمم المناخ

LBCI
أخبار دولية
08:34

لوري هايتايان للـLBCI: قمة الأقطاب للمناخ تجمع كل الدول على قضية واحدة

LBCI
أخبار دولية
07:52

من الإمارات... ما آخر التطورات في مؤتمر قمة المناخ COP 28؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

لقاء بين الراعي وسليم... وهذا ما بحثا فيه

LBCI
أخبار دولية
07:50

وفي اليوم الثامن سقطت هدنة غزة وتحركت الآلة العسكرية من جديد

LBCI
أخبار دولية
17:10

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:01

كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:49

"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!

LBCI
منوعات
11:58

"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

LBCI
خبر عاجل
05:25

مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب

LBCI
خبر عاجل
13:53

معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر

LBCI
خبر عاجل
08:03

التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور

LBCI
أخبار دولية
01:53

تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة

LBCI
صحف اليوم
01:25

مصادر "التيار" تكشف لـ"اللواء" سبب تقصير لقاء لودريان وباسيل: اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى

LBCI
أخبار دولية
17:01

كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More