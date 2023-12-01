لوري هايتايان للـLBCI: قمة الأقطاب للمناخ تجمع كل الدول على قضية واحدة

لوري هايتايان للـLBCI: قمة الأقطاب للمناخ تجمع كل الدول على قضية واحدة

شددت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط لوري هايتايان على أن قمة الأقطاب للمناخ COP28 في الإمارات مهمة لأنها تجمع كل الدول على قضية واحدة وهي التغير المناخي وتأثيره على حياة العالم.



وفي حديث للـLBCI، رأت أن جزء أساسي من مسؤولية التأثير التغير المناخي والتغيرات التي نشهدها هو قطاع النفط والغاز.