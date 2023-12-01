سامويل وربيرغ للـLBCI: حان الوقت للمساهمة في مساعدة الدول العاجزة عن مواجهة تغير المناخ

رأى المتحدث باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ أن الرئيس الاميركي جو بايدن اتخذ قرارات مهمّة جدّا لناحية تغير المناخ، وأولها عودة الولايات المتحدة الى اتفاق باريس للمناخ، والثاني يكمن في المساهمة الاميركية في تمويل التصدي لتغير المناخ.



ولفت سامويل في حديث للـLBCI، على هامش الاجتماع السنوي الـ28 للأمم المتحدة بشأن المناخ cop 28، الى أن "ليس كل الدول لديها القدرة والامكانية على مواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن الوقت حان للمساهمة في حل هذه المشكلة على الصعد كافة وذلك بتنسيق بين الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة.