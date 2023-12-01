ياسين للـLBCI: الوفد اللبناني أكبر وفد بتاريخ مشاركة لبنان بقمم المناخ

ياسين للـLBCI: الوفد اللبناني أكبر وفد بتاريخ مشاركة لبنان بقمم المناخ

أوضح وزير البيئة ناصر ياسين من قمة الأقطاب للمناخ COP28 أن الوفد اللبناني أكبر وفد بتاريخ مشاركة لبنان بقمم المناخ والمؤتمرات المرتبطة بالتغير المناخي.



وفي حديث للـLBCI، أشار إلى أننا كوزارة نلعب دورنا برفع الوعي حول قضايا التغير المناخي.



وقال: "نحن كدولة صغيرة إنبعاثاتنا ضئيلة مقارنة مع الدول الصناعية والدول الكبرى، لكننا نتأثر بالتغير المناخي."