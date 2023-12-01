غوى النكت للـLBCI: للتخلص التدريجي من جميع انواع الوقود الاحفوري

رأت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الاوسط وشمال افريقيا غوى النكت أن وتيرة الازمة المناخية تتسارع، معتبرة أن cop28، هو أهم مؤتمر للمناخ على الاطلاق لانه ستتم خلال أول عملية تقييم عالمي لتحديد ما اذا كان هناك التزام بالوعود لتحديد الاهداق التي وضعت في خلال اتفاقية باريس للمناخ.



وشددت النكت في حديث للـLBCI، على هامش المؤتمر، على ان الاهم اليوم هو الوصول الى قرارات جريئة لتخفيض الانبعاثات وفق المطلوب، لافتة الى أن ذلك يتحاج الى زيادة في انتاج الطاقة النظيفة والابتعاد كليا عن الوقود الاحفوري.



وأملت أن تكون القرارات التي ستتخذ في خلال المؤتمر، تدعو الى التخلص التدريجي من جميع انواع الوقود الاحفوري وليس فقط تخفيض استخدامه.