الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 200 هدف في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف أكثر من 200 هدف في غزة الجمعة منذ نهاية الهدنة.



وقال الجيش في بيان: "في أعقاب انتهاك حماس لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحا، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف".



وأضاف: "قامت القوات البرية والجوية والبحرية خلال الساعات القليلة الماضية بقصف أهداف في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك في خان يونس ورفح".

