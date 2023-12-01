مقتل سبعة أشخاص على الأقل بهجوم في ولاية هرات الأفغانية

قتل سبعة أشخاص على الأقل الجمعة عندما فتح مسلحون مجهولون النار على عربة ريكشا تقل رجلَي دين شيعيَين في غرب أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول وسكان محليون.



وقال المسؤول في دائرة الاستخبارات في هرات لوكالة فرانس برس: "الهجوم وقع في منطقة كورا ميلي في المدينة، مضيفا أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب آخر".



وأفاد سكان أن من بين القتلى أربع نساء ورجلا دين.



وأوضح أحد السكان لوكالة فرانس برس قائلا: "كانوا عائدين إلى منازلهم في عربة ثلاثية العجلات عندما استهدفهم مسلحون مجهولون بإطلاق النار عليهم".



وتابع: "كان هدف الهجوم على الأرجح رجلا دين شيعيّان".