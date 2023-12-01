بلينكن: تركيز واشنطن لا يزال منصباً على إطلاق الرهائن رغم انتهاء الهدنة في غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن تركيز واشنطن "لا يزال منصباً" على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، رغم انتهاء مفاعيل الهدنة واستئناف القتال بين إسرائيل وحماس.



وقال بلينكن بعد لقائه عددا من نظرائه العرب في دبي على هامش مؤتمر المناخ (كوب28): "لا يزال تركيزنا منصبًا على إعادة الجميع إلى وطنهم، إعادة الرهائن، وهو الأمر الذي سعيت من أجله أيضًا اليوم".