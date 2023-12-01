الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة

اتجهت الانظار الى مدينة جدة السعودية حيث انطلق الخميس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة لعام 2023.



وهو حدث سنوي بارز شهد في افتتاحه حضوراً لافتاً لنجوم الفن والسينما من دول العالم العربي والغربي وايضا مشاهير من تركيا.

والمهرجان يمتد حتى 9 كانون الاول ويتنافس خلاله صُناع السينما على جوائز المهرجان، وهو يضم أكثر من 64 فيلماً متنوعاً، منها 36 فيلماً طويلاً وقصيراً من السعودية، و11 فيلماً ضمن قسم «روائع عربية»، و17 فيلماً بين الروائي والوثائقي والرسوم المتحركة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي. كما يشكل الحدث الفني هذا منصة للمبدعين الجدد لعرض أعمالهم والتعرف على أحدث الابتكارات في صناعة السينما.