الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
أخبار دولية
2023-12-01 | 13:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
0
min
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
اتجهت الانظار الى مدينة جدة السعودية حيث انطلق الخميس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة لعام 2023.
وهو حدث سنوي بارز شهد في افتتاحه حضوراً لافتاً لنجوم الفن والسينما من دول العالم العربي والغربي وايضا مشاهير من تركيا.
والمهرجان يمتد حتى 9 كانون الاول ويتنافس خلاله صُناع السينما على جوائز المهرجان، وهو يضم أكثر من 64 فيلماً متنوعاً، منها 36 فيلماً طويلاً وقصيراً من السعودية، و11 فيلماً ضمن قسم «روائع عربية»، و17 فيلماً بين الروائي والوثائقي والرسوم المتحركة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي. كما يشكل الحدث الفني هذا منصة للمبدعين الجدد لعرض أعمالهم والتعرف على أحدث الابتكارات في صناعة السينما.
أخبار دولية
مدينة
مهرجان
البحر
الأحمر
السينمائي
الدولي
دورته
الثالثة
التالي
نيويورك تايمز: إسرائيل علمت قبل أكثر من عام بإعداد حماس لهجوم غير مسبوق
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
حمية يلتقي في بريطانيا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية
أخبار لبنان
07:58
حمية يلتقي في بريطانيا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية
0
آخر الأخبار
2023-11-29
هيئة البث الإسرائيلية: شركة الشحن الإسرائيلية زيم ستحول مسارها عن قناة السويس بسبب الوضع ببحر العرب والبحر الأحمر
آخر الأخبار
2023-11-29
هيئة البث الإسرائيلية: شركة الشحن الإسرائيلية زيم ستحول مسارها عن قناة السويس بسبب الوضع ببحر العرب والبحر الأحمر
0
أخبار لبنان
2023-11-27
حمية التقى رئيس الوفد الصيني على هامش اجتماعات المنظمة البحرية الدولية: على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاعي المرافئ والنقل البحري
أخبار لبنان
2023-11-27
حمية التقى رئيس الوفد الصيني على هامش اجتماعات المنظمة البحرية الدولية: على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاعي المرافئ والنقل البحري
0
آخر الأخبار
2023-11-26
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نجحنا في تسهيل إطلاق 19 محتجزًا فلسطينيًا من أماكن الإحتجاز الإسرائيلية
آخر الأخبار
2023-11-26
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نجحنا في تسهيل إطلاق 19 محتجزًا فلسطينيًا من أماكن الإحتجاز الإسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:26
لافروف يعبّر عن "لامبالاته" بمصير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أخبار دولية
16:26
لافروف يعبّر عن "لامبالاته" بمصير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
0
أخبار دولية
15:54
مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
أخبار دولية
15:54
مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
0
أخبار دولية
15:48
إسرائيل لن تجدّد تأشيرة ممثلة للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة
أخبار دولية
15:48
إسرائيل لن تجدّد تأشيرة ممثلة للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة
0
أخبار دولية
14:36
فنزويلا تؤكد المضي قدما في إجراء استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو
أخبار دولية
14:36
فنزويلا تؤكد المضي قدما في إجراء استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 1-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 1-12-2023
0
آخر الأخبار
11:57
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد حسين مزرعاني "أبو علي" من بلدة حولا في جنوب لبنان
آخر الأخبار
11:57
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد حسين مزرعاني "أبو علي" من بلدة حولا في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-30
لبنان يعمل على تخفيف إنبعاثات الـCO2 من قطاع الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-30
لبنان يعمل على تخفيف إنبعاثات الـCO2 من قطاع الكهرباء
0
منوعات
2023-11-30
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
منوعات
2023-11-30
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
0
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
0
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ماذا بعدَ الحرب المتجددة على قطاع غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ماذا بعدَ الحرب المتجددة على قطاع غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب بين حماس وإسرائيل إستؤنفت... خلاف أميركي - إسرائيلي كبير أفشل تمديد الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب بين حماس وإسرائيل إستؤنفت... خلاف أميركي - إسرائيلي كبير أفشل تمديد الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انطلاق مهرجانات اسواق بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انطلاق مهرجانات اسواق بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
2
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
3
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
4
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
5
أخبار دولية
01:53
تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة
أخبار دولية
01:53
تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة
6
صحف اليوم
01:25
مصادر "التيار" تكشف لـ"اللواء" سبب تقصير لقاء لودريان وباسيل: اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى
صحف اليوم
01:25
مصادر "التيار" تكشف لـ"اللواء" سبب تقصير لقاء لودريان وباسيل: اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى
7
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
8
خبر عاجل
06:10
ترقبوا الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيڤ لودريان في مقابلة خاصة مع ألبير كوستانيان مساء اليوم عبر الـLBCI
خبر عاجل
06:10
ترقبوا الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيڤ لودريان في مقابلة خاصة مع ألبير كوستانيان مساء اليوم عبر الـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More