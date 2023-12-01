سانشيز يؤكد أنّ اسرائيل "صديقة" لإسبانيا مع المحافظة على مواقفه بشأن غزة

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة أنّ إسرائيل "صديقة لإسبانيا" غداة استدعاء الدولة العبرية سفيرتها في مدريد بسبب تصريحات لسانشيز اعتبرتها "مشينة" شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



وتعد اسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر انتقادًا لإسرائيل، وقد حافظت على موقفها بشأن الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس ما تسبّب بتوترات لأيام بين مدريد وحكومة بنيامين نتانياهو.



وقال سانشيز في رسالة نُشرت على منصة "اكس" إنه "كرر أن اسرائيل حليفة، وصديقة لإسبانيا" خلال اتصال هاتفي مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية ووزير الدفاع السابق بيني غانتس.