مجلس النواب الأميركي يطرد نائبا جمهوريا في تصويت تاريخي

صوّت مجلس النواب الأميركي، بغالبية ساحقة لطرد النائب الجمهوري جورج سانتوس بعد اتهامه من قبل لجنة تحقيق في الكونغرس بالاحتيال والكذب بشأن سيرته الذاتية واستخدام أموال المتبرعين للإنفاق على أسلوب حياته الفاخر.



ويعد سانتوس من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ مجلس النواب الأميركي منذ تأسيسه قبل 234 عاما، وهو ثالث نائب يطرد من الكونغرس منذ الحرب الأهلية.



وساعد انتخاب سانتوس نائبا عن نيويورك عام 2022 في منح الجمهوريين غالبية وإن ضئيلة داخل المجلس، ولكن سرعان ما بدأت الفضائح تتكشف وتلاحقه وتعرّي الأكاذيب التي اختلقها حول حياته التعليمية وخبراته المهنية وصولا إلى ديانته.



واتهم سانتوس البالغ 35 عاما بعشرات التهم الفدرالية التي شملت سرقة أموال المتبرعين وانتحال شخصيات واحتيال بالبطاقات الائتمانية وتبييض الأموال.



لكنّ تحقيقا أخلاقيا أجراه الكونغرس توصل إلى "أدلة دامغة" حول سوء سلوكه واستغلاله "كل جانب من جوانب ترشحه لمجلس النواب بطريقة احتيالية".



ووفق اللجنة، استخدم سانتوس أموال المتبرعين للحصول على حقن بوتوكس واستخدام موقع "أونلي فانز" الإباحي بالإضافة إلى شراء سلع إيطالية فاخرة وتمضية إجازات في لاس فيغاس.