بوتين يصدر مرسوما لزيادة عديد الجيش الروسي بنسبة 15 بالمئة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، لزيادة عديد القوات العسكرية بنسبة 15 بالمئة في خطوة قال الجيش إنها ترجع إلى "تهديدات" مرتبطة بالهجوم في أوكرانيا.



وجاء في بيان الجيش أن "الزيادة في القوة الدائمة للجيش ترجع إلى التهديدات المتزايدة لبلادنا والمرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة والتوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي".