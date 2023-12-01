الجيش الإسرائيلي يقول إنه تأكد من وفاة 5 رهائن في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم

أعلن الجيش الإسرائيلي انه تأكد من وفاة خمس من الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، وأن اسرائيل استعادت جثة أحدهم.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم".

وأضاف: "خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي ("الشين بيت") "أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".