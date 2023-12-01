حكومة حماس تعلن استشهاد ثلاثة صحافيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة الجمعة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس عن استشهاد ثلاثة صحافيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة الجمعة بعد انتهاء الهدنة.



وقال المكتب: "قتل جيش الاحتلال 3 صحافيين، هم الشهداء المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية، والمصور الصحفي منتصر الصواف وشقيقه مروان الصواف الذي يعمل فني صوت في شركة انتاج".



وأوضح أنه بذلك "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 صحفياً" منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول.