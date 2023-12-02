مقتل عنصرين لحزب الله في قصف إسرائيلي في سوريا

قُتل مقاتلان سوريّان مواليان لحزب الله في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للحزب قرب دمشق السبت، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وجاءت الغارات بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في المعارك في غزة.