الصايغ للـ LBCI: للعمل على خطة استجابة لمساعدة المجتمعات اثر كوارث التغير المناخي

أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مي الصايغ، انهم يعملوم كإنذار مبكر للتوعية على اخطار التغير المناخي، والعمل على خطة استجابة لمساعدة المجتمعات، لكن شددت على هامش فعاليات COP28 للـ LBCI على أن كل ذلك يحتاج الى تمويل.