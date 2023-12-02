قيادي في حركة حماس للـLBCI: الادارة الاميركية تحاول لَيّ عنق القانون الدولي لمصلحة اسرائيل

اعتبر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان "المعادلة المتعلقة بإطلاق الجنود لم يتم الحديث عنها، وهي معادلة مختلفة عن معادلة اطلاق المدنيين".وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "الادارة الاميركية في هذه الحرب تحاول لي عنق القانون الدولي لمصلحة اسرائيل".واضاف "سر نجاح اسرئيل في البقاء 75 عامًا عبر طرد 85% من الشعب الفلسطيني آنذاك، واذا ارادت اسرائيل ان تبقى وتستمر فعليها ان تفعل الشيء نفسه في الضفة وغزة".ورأى حمدان أن "الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيقاوم".