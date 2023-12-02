المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: بعد الحرب غزة لن تشكل خطرا علينا

الحرب على غزة لم تنته بعد، والعمليات مستمرةٌ في المرحلة المقبلة بحسب المتحدث بإسم الحكومة الاسرائيلية أوفير جندلمان.



وقال: "بعد الحرب غزة لن تشكل خطرا علينا".



وأضاف: " 137 أسيراً لا يزالون محتجزين في غزة ونسيطر على أجزاء كبيرة من شمال القطاع".