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البابا فرنسيس يدعو إلى جعل مؤتمر كوب28 "نقطة تحوّل" لتسريع "الانتقال الأخضر"

أخبار دولية
2023-12-02 | 05:57
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البابا فرنسيس يدعو إلى جعل مؤتمر كوب28 &quot;نقطة تحوّل&quot; لتسريع &quot;الانتقال الأخضر&quot;
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البابا فرنسيس يدعو إلى جعل مؤتمر كوب28 "نقطة تحوّل" لتسريع "الانتقال الأخضر"

     
دعا البابا فرنسيس السبت قادة العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى جعل المؤتمر "نقطة تحوّل" بهدف التوصّل إلى "تسريع حاسم للانتقال الأخضر". 
     
وألقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، خطاب البابا الذي ألغى مشاركته في المؤتمر بسبب إصابته بالرشح.
     
وجاء في الخطاب: "ليكن هذا المؤتمر نقطة تحوّل، ليُظهر إرادة سياسية واضحة وملموسة، تؤدي إلى تسريع حاسم للانتقال الأخضر" وذلك "من خلال طرق لها ثلاث خصائص: أن تكون فعالة وإلزامية ويمكن التحكم فيها بسهولة. وأن يتم تنفيذها في أربعة مجالات: كفاءة الطاقة، والمصادر المتجددة والتخلي عن الوقود الأحفوري والتثقيف بأنماط حياة أقل اعتمادًا عليه".
     
وقال البابا فرنسيس الذي طبع الدفاع عن البيئة حبريّته، "من فضلكم: دعونا نمضي قدمًا، ودعونا لا نعود إلى الوراء".

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