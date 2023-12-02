ايران تكشف عن غواصة مسيّرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية

كشفت القوات البحرية للجيش الإيرانيّ خلال معرض المنجزات الدفاعية للقوات البحرية، عن غواصة مسيّرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية.



وتتمتع هذه الغواصة الجديدة بالقدرة على تحديد وتدمير جميع أنواع الألغام الراسية والمخفية، وباستطاعتها الغوص على عمق 200 متر لمدة 24 ساعة.