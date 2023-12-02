أوستن بحث مع نظيريه الأسترالي والبريطاني التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية

بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وغيرها من التقنيات التي تهدف إلى مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين.



وستشتري أستراليا ما لا يقل عن ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية بموجب الاتفاقية الثلاثية المعروفة باسم AUKUS، وبعدها ستقوم كانبيرا ولندن ببناء نموذج جديد يتضمن تكنولوجيا اميركية – وهي الخطط التي أثارت غضب بكين.