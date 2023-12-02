غروسي: المشكلة في اوكرانيا هي الحرب وليست الطاقة النووية

اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ان المشكلة في اوكرانيا هي الحرب، وليست الطاقة النووية وذلك في تعليقه خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس ,على التوترات المحيطة بمحطات الطاقة الأوكرانية منذ الغزو الروسي.