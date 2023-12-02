الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره بهجوم إسرائيلي في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت مقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي في سوريا، مشيرا الى أنهما كانا يؤديان "مهمة استشارية".



وأورد الموقع الالكتروني للحرس "سباه نيوز"، أن "محمد علي عطائي شورجه وبناه تقي زاده استشهدا على يد العدو الصهيوني الغاصب أثناء أدائهما مهمة استشارية لصالح جبهة المقاومة الإسلامية السورية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.