ماكرون يدعو إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة الذي يتعرّض مجدّدًا للقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة مع حركة حماس.



وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في دبي حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28): "من الواضح جدًا أن استئناف القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق وقد شكّل محور العديد من النقاشات".



واعتبر أن هذا الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ولجعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها.