ماكرون يحذّر: القضاء على حماس بالكامل سيؤدي الى عشر سنوات من الحرب

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل، من أن هدفها المعلن بـ"القضاء بالكامل" على حركة حماس قد يجرّ حربا تمتد "عشر سنوات".



وسأل ماكرون في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ لافت الى أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات.

وأضاف: "لذا يجب توضيح هذا الهدف"، مشددا على أن المواجهة الجيدة للإرهاب ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل.