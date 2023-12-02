الفيليبين تعلن القضاء على جماعة إسلامية صغيرة مسلحة في الجنوب

الفيليبين تعلن القضاء على جماعة إسلامية صغيرة مسلحة في الجنوب

أعلن الجيش الفيليبيني السبت أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 11 إسلاميًا مسلحًا، ما أدى إلى القضاء على واحدة من عدة جماعات مسلحة صغيرة تنشط في جنوب البلاد.



وقال متحدث عسكري إقليمي إنه بناء على بلاغ مدني، هاجمت طائرتان عسكريتان قرية جبلية في جزيرة مينداناو، حيث كان مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية-الفيليبين يجتمعون الجمعة.



وأشار اللفتنانت كولونيل دينيس ألموراتو إلى أنه بعد ساعات، إنتشلت القوات البرية جثث 11 مسلحًا فيلبينيًا، من بينهم الزعيم المفترض.



وقال لفراس برس: "كانوا يخططون لشن هجمات في مقاطعة ماغوينداناو ديل سور. وكان من الجيد أننا تمكنا من إحباط خطتهم".