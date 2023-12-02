زلزال بقوة 7,6 درجات في مينداناو في الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفيليبين، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، من دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.



وضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا عند حوالى الساعة 22,37 بالتوقيت المحلي (14,37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان، بحسب المركز.