كييف تعلن سقوط قتيل وأربعة جرحى في قصف روسي

كييف تعلن سقوط قتيل وأربعة جرحى في قصف روسي



أعلنت السلطات الأوكرانية السبت مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في ضربات روسية عدة على شرق البلاد، مؤكدة أيضًا أن جيشها يواصل صد الهجمات الروسية "اليومية" في أفدييفكا.



وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام إن مدنيًا قتل في قصف على بلدة تشاسيف يار وأصيب إثنان آخران في توريتسك وبوغدانيفكا.



ودونيتسك، حيث تقع هذه البلدات، هي واحدة من المناطق الأربع التي أعلنت روسيا ضمها عام 2022 إلى جانب خيرسون وزابوريجيا ولوغانسك.



ولا يسيطر الجيش الروسي عليها بشكل كامل، لكن القتال محتدم في أنحاء منها.