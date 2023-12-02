بعد الزلزال... هزة ارتدادية بقوة 6,4 درجات تضرب جنوب الفيليبين

ضربت هزة ارتدادية بقوة 6,4 درجات جنوب الفيليبين، حسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بعد وقت قصير من وقوع زلزال قوي في المنطقة أدى إلى إصدار إنذار من تسونامي ودفع السكان إلى النزوح.



وضربت سلسلة من الهزات الارتدادية جزيرة مينداناو الجنوبية بعد الزلزال بقوة 7,6 درجات الذي وقع في وقت متأخر السبت بالتوقيت المحلي.

