السلطات الفيليبينية تحذر من تسونامي مدمر بعد الزلزال

السلطات الفيليبينية تحذر من تسونامي مدمر بعد الزلزال

حذرت السلطات الفيليبينية من "تسونامي مدمر" وحضت سكان المناطق الساحلية على الفرار إلى تلك الداخلية بعدما ضرب زلزال قوي جنوب البلاد السبت.



وقال المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والزلازل على "إكس": "توقعات بتسونامي مدمر يبلغ إرتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدًا لحياة السكان بعدما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,6 درجات قبالة جزيرة مينداناو".